Москва, 23 сентября, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) огласила окончательные результаты выборов 18 сентября. В Госдуму РФ седьмого созыва войдут шесть партий, сообщают «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Итоги голосования

Партия «Единая Россия» получила 343 мандата в Госдуме РФ (конституционное большинство), КПРФ — 42 мандата, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23, и еще по одному мандату у «Родины» и «Гражданской платформы».

Окончательная явка на выборах составила 47,88%: из 110 млн 61 тыс. 200 человек, внесенных в списки избирателей, проголосовали 52 млн 700 тыс.157 человек.