Токио, 23 сентября, 2016, 05:58 — ИА Регнум. Япония не будет добиваться от России передачи ей всех четырёх островов Южных Курил в качестве условия заключения мирного договора, а будет настаивать на возвращении только двух из них. Об этом пишет местная газета «Иомиури» со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

mir-wallpapers.ru Курильские острова

По информации издания, в соответствии с новой позицией Токио, минимальным требованием на переговорах с Москвой будет передача Японии только острова Шикотан и группы островов Хабомаи. Диалог по поводу островов Итуруп и Кунашир японская сторона рассчитывает продолжить уже после заключения мирного договора.

Отмечается, что соответствующие вопросы будут подняты на предстоящих встречах лидеров двух стран — в рамках саммита АТЭС в Перу в ноябре и во время предполагаемого визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре этого года.

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Отметим, что ранее в сентябре Владимир Путин в беседе с журналистами напомнил, что Советский Союз был готов передать Японии два острова Южных Курил в соответствии с договором 1956 года, однако Токио от выполнения этого договора отказался. Он пояснил, что в одном из пунктов соглашения было указано, что острова «передаются», но «не написано, на каких условиях передаются и чей суверенитет сохраняется».

Вместе с тем японской стороне этого показалось недостаточно, отметил Путин. «Японские партнёры решили, что они должны претендовать на все четыре острова, и договор, по сути, ни одна из сторон не выполняла. Он просто завис, а потом и Советский Союз объявил, что не собирается его выполнять», — сказал президент.

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Напомним, Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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