Москва, 23 сентября, 2016, 05:20 — ИА Регнум. Правительство рассматривает возможность частичной разморозки накопительной части пенсий в 2017 году, а с 2018 года предлагается постепенно восстанавливать накопительную часть тарифа страховых взносов до установленных 6%. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на источник в правительстве.

blagoveshensk.ru Пенсионные накопления.

Сообщается, что в качестве базового варианта рассматривается является разморозка 1% из 6%, которые должны перечисляться на накопительные счета граждан в НПФ или ВЭБ. Источники в правительстве отмечают, что такое решение позволит передать негосударственным пенсионным фондам в следующем году около 60 млрд рублей.

Информацию подтвердил замминистра экономического развития Олег Фомичев, отметив, что предложение поддерживается Минэкономразвития.

Напомним, согласно действующей накопительной модели, встроенной в пенсионную систему, работодатель уплачивает 22% страховых взносов от фонда заработной платы, из которых 16% поступают в респределительную часть, а 6% — в накопительную.

В 2016 году от накопительного компонента в доходы бюджета поступило 342 млрд рублей. В 2017 году эта сумма оценивается в величину около 400 млрд рублей.