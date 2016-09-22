Порт-о-Пренс, 23 сентября, 2016, 02:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты отреагировали на резкое повышение числа гаитянских иммигрантов, заявив об окончании специальной защиты, о которой объявили в 2010 году, когда землетрясение унесло жизни 100 тысяч человек. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Джей Джонсон (Jeh Johnson). Как сообщает издание «Новости Америки», со ссылкой на анонимный источник из Министерства внутренней безопасности, в настоящее время Соединенные Штаты готовятся к депортации вновь прибывших иммигрантов, которые не имеют оснований для получения убежища, обратно на Гаити. Более пяти тысяч гаитянских иммигрантов прибыли в США в этом финансовом году, по сравнению с 339 в 2015 году.

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В свою очередь, армия Багам в начале текущей недели задержала судно, незаконно зашедшее в морское пространство Багам, и находящихся на нем 117 нелегальных иммигрантов с Гаити, которые пытались проникнуть на территорию страны. Это уже второе судно с незаконными иммигрантами, задержанное багамскими властями в сентябре с.г. Так, 8 сентября армия Багам задержала лодку вблизи островов Абако, на борту которой находились 73 нелегальных мигранта, комментирует «Жэньминь жибао».