Нассау, 23 сентября, 2016, 02:09 — ИА Регнум. Еврокомиссия начала проверку данных о багамском офшоре экс-комиссара ЕС Нели Крус. По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), бывший нидерландский комиссар ЕС Нели Крус числилась директором офшорной фирмы на Багамах. Еврокомиссия проводит проверку о возможном нарушении кодекса поведения.

Rüdiger Stehn Багамские острова

«21 сентября ICIJ опубликовал данные о более чем 175 тысячах офшорных компаний, зарегистрированных на Багамах с 1990 по 2016 год. В списке владельцев, директоров и секретарей фирм значится целый ряд мировых политических деятелей, в частности канадский министр финансов Уильям Френсис Морно, бывший колумбийский министр горнодобывающей промышленности Кабальеро Аргаес, вице-президент Анголы Мануэл Домингуш Висенте», сообщает Deutsche Welle.

Напомним, что в апреле 2016 года СМИ обнародовали т.н. «Панамские досье», в котором шла речь о многочисленных офшорных компаниях, к деятельности которых имеют отношение политики, чиновники из различных стран мира.

Как следует из материалов, представленных на официальном сайте Центробанка, лидерами по объему прямых инвестиций в Россию являются Багамские острова, Британские Виргинские острова и Бермудские острова. При этом Багамские острова вложили в Россию 5,2 миллиарда долларов (плюс 43% за год по сравнению с предыдущим периодом), Британские Виргинские острова — 2,5 миллиарда (минус 19%), Бермуды — 1,9 миллиарда (плюс 9%), писало ранее ИА REGNUM.

Отметим, что частыми гостями Багамских островов бывают и некоторые представили региональных российских властей, официально выезжающие туда «на отдых».