Акция "Олимпийские чемпионы - детям Мордовии" прошла в Саранске
Мордовия, 16 марта, 2009, 16:20 — ИА Регнум. Благотворительная акция под названием "Олимпийские чемпионы - детям Мордовии" прошла в Саранске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе
Участие в мероприятии приняли прибывшие в Саранск четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию
Благотворительная акция организована для детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и воспитанников подшефной Краснослободской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для ребят был устроен настоящий праздник спорта. Они приняли участие в мастер-классах по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, легкой атлетике, теннису и боксу, которые провели для них чемпионы. После посещения гимнастического центра все гости проследовали на кондитерскую фабрику. Кульминацией праздника, устроенного для детей, стало посещение боя знаменитых боксеров Олега Маскаева и Рича Боруффа.