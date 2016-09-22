Мордовия, 16 марта, 2009, 16:20 — ИА Регнум. Благотворительная акция под названием "Олимпийские чемпионы - детям Мордовии" прошла в Саранске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе МВД РФ. Ее организаторы - МВД по Республике Мордовия и общероссийская общественная организация "Офицеры России". Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Участие" 14-15 марта.

Участие в мероприятии приняли прибывшие в Саранск четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов , двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов , двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина , четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов , трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина , капитан сборной России по теннису, а также уроженцы Мордовии - олимпийские чемпионы по спортивной ходьбе, Ольга Каниськина и Валерий Борчин, двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов , и другие.

Благотворительная акция организована для детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и воспитанников подшефной Краснослободской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для ребят был устроен настоящий праздник спорта. Они приняли участие в мастер-классах по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, легкой атлетике, теннису и боксу, которые провели для них чемпионы. После посещения гимнастического центра все гости проследовали на кондитерскую фабрику. Кульминацией праздника, устроенного для детей, стало посещение боя знаменитых боксеров Олега Маскаева и Рича Боруффа.