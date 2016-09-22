Мордовия, 16 марта, 2009, 16:20 — ИА Регнум. Благотворительная акция под названием "Олимпийские чемпионы - детям Мордовии" прошла в Саранске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе МВД РФ. Ее организаторы - МВД по Республике Мордовия и общероссийская общественная организация "Офицеры России". Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Участие" 14-15 марта.

Участие в мероприятии приняли прибывшие в Саранск четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, капитан сборной России по теннису, а также уроженцы Мордовии - олимпийские чемпионы по спортивной ходьбе, Ольга Каниськина и Валерий Борчин, двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов, и другие.

Благотворительная акция организована для детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и воспитанников подшефной Краснослободской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для ребят был устроен настоящий праздник спорта. Они приняли участие в мастер-классах по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, легкой атлетике, теннису и боксу, которые провели для них чемпионы. После посещения гимнастического центра все гости проследовали на кондитерскую фабрику. Кульминацией праздника, устроенного для детей, стало посещение боя знаменитых боксеров Олега Маскаева и Рича Боруффа.