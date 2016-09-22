Тамбов, 22 сентября, 2016, 23:15 — ИА Регнум. Владимир Жириновский, который возглавлял партийный список ЛДПР на выборах в Тамбовскую областную думу, отказался от мандата. Вакантное место было передано руководителю регионального отделения партии Игорю Телегину, который занимал второе место в списке, сообщили ИА REGNUM в избиркоме региона.

prav-news.ru Зал заседаний Тамбовской областной думы

Соответствующее решение избирательной комиссии было принято на заседании 22 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Тамбовскую областную думу прошли в единый день голосования 18 сентября. По итогам голосования в региональный парламент прошли пять партий. Это «Единая Россия», представители которой займут 45 мест из 50, КПРФ, которой досталось два мандата, а также «Родина», ЛДПР и «Справедливая Россия» (по одному месту). При этом партийный список «Родины» возглавлял экс-депутат Госдумы Роман Худяков, список «ЕР» — губернатор Александр Никитин, а список «СР» — лидер партии Сергей Миронов.

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