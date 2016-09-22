Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 22:34 — ИА Регнум. В ближайшее время в Ленинградской области будет создан координационный совет и дорожная карта программы по обеспечению сельского хозяйства России элитным посадочным материалом отечественной селекции. Об этом сегодня, 22 сентября, стало известно в ходе заседания областного правительства, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. Сажают картофель. 1943

Правительство РФ поставило задачу к 2026 году создать и внедрить в практику агропроизводства отечественные конкурентоспособные сорта зерновых, овощей и картофеля. Ленинградская область, вместе с Московской, Новосибирской областями и Татарией, вошла в первую группу пилотных регионов для реализации федеральной программы разработки посевного фонда в картофелеводстве.

Принятию такого решения способствовало наличие сильной научно-исследовательской базы и многолетний опыт производства семенного картофеля сельскохозяйственными предприятиями 47-го региона.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Яхнюка, ежегодно в Российской Федерации используются на посев десятки тысяч тонн семян иностранной селекции. Кроме того, за последние 25 лет в сфере практического применения результатов фундаментальных генетических исследований в сельском хозяйстве наблюдается все возрастающее отставание.

«За последние три года эта тенденция усиливается. В Госреестр внесено 88 сортов картофеля, из них только 32 отечественные. Из шести наиболее распространенных в производстве сортов картофеля четыре импортные. Эти вызовы очень опасны для продовольственной безопасности РФ, не является исключением и Ленинградская область», — подчеркнул Яхнюк.

Читайте также: Граждан РФ хотят кормить хлебом из фуражного зерна: эксперты бьют тревогу

По итогам 2015 года местные производители полностью обеспечили 47-й регион картофелем. Ленобласть покрывает собственные потребности в семенном картофеле, продает излишки в другие субъекты РФ и занимает лидирующие позиции в России по производству семенного картофеля высокотехнологичным меристемным (клеточным) способом.

Предприятия региона научились работать с землей и получать высокий урожай, отметил Яхнюк. «Однако, если по семенам зерновых, многолетних трав, растениеводами области используются в основном сортами отечественной селекции, то семена овощей на 99% представлены сортами иностранной селекции и производства. Семена картофеля на 64% представлены сортами иностранной селекции, но, к счастью, всего лишь 3% иностранного производства», — рассказал глава комитета по АПК Ленобласти.

Целевая программа правительства РФ позволит создать конкурентноспособные отечественные сорта картофеля. По словам Сергея Яхнюка, представители комитета по АПК региона вошли в состав и принимали активное участие в работе рабочей группы программы по созданию отечественного посевного и племенного фондов.

Читайте ранее в этом сюжете: России требуется новая модель сельхозпроизводства

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Российской академии наук Екатерина Журавлева считает, что хороший задел Ленобласти в сфере картофелеводства позволяет обоснованно говорить, что до 2025 года 47-й регион сможет создать конкурентные сорта и внедрить их в производство. Также она предложила занять Ленобласти нишу по производству из картофеля крахмала, 100% из которого в настоящее время завозится.