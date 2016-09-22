Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Убедительная победа Сергея Нарышкина на выборах депутатов Госдумы в Кингисеппском одномандатном округе могла укрепить его позиции при назначении на должность главы Службы внешней разведки России. Однако избиратели Ленобласти, голосовавшие за Нарышкина, явно разочарованы тем, что он не сможет представлять их интересы в новом созыве Госдумы. Таким мнением сегодня, 22 сентября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Юрий Светов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня назначил Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки. Соответствующий указ уже подписан главой государства. Нарышкин 18 сентября победил на выборах в Госдуму в Кингисеппском округе №112, набрав 52,49% голосов — за него проголосовали почти 100 тысяч человек. Владимир Путин извинился перед избирателями Ленобласти за то, что Нарышкин из-за назначения директором СВР не сможет стать депутатом нижней палаты парламента.

Юрий Светов отметил, что в целом не удивлен этому назначению, поскольку разговоры о том, что Нарышкин не будет работать в Госдуме, шли на протяжении всех выборов. «Высказывались предположения, что он может сменить либо губернатора Полтавченко, либо премьер-министра Медведева. Но в целом я, конечно, не понимаю, почему нельзя было сделать это до выборов. Может, там такие провалы во внешней разведке, что срочно понадобилось менять руководство», — недоумевает эксперт.

Светов напомнил, что Сергей Нарышкин во время предвыборной кампании вёл активную работу с избирателями Ленобласти, постоянно общаясь с людьми в городах и селах 47-го региона. И жители по достоинству оценили такую открытую позицию человека, занимавшего один из высших постов в государстве.

«Я сам видел, когда был на одном из мероприятий в Сосновом Бору, где был Нарышкин, как люди к нему относятся там, как его поддерживают, как он держит с ними контакт. Это был, действительно, осознанный выбор человека, которого считали своим», — говорит эксперт.

По словам Светова, ответ на вопрос о том, почему президент принял решение о назначении Нарышкина именно сейчас, только один — «есть высший государственный интерес».

«Но для людей это, безусловно, разочарование. Они голосовали за него, потому что надеялись на его помощь», — подчеркнул Юрий Светов.

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Как сообщалось, после официального отказа Нарышкина от мандата в Кингисеппском избирательном округе №112 будут назначены дополнительные выборы депутата Государственной думы седьмого созыва от Ленинградской области. Голосование на этих выборах, скорее всего, пройдет через год, в сентябре 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев.