Чебоксары, 22 сентября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. В Чувашии после выборов ожидаются кадровые отставки в правительстве. Это касается трёх членов Кабинета министров, которые участвовали в выборах и набрали необходимое число голосов для прохождения в Госсовет: министра природы Сергея Павлова, детского омбудсмена Вячеслава Рафинова и главы Госслужбы по тарифам Альбины Егоровой. Они включены в состав фракции «Единой России» в Госсовете нового, шестого созыва. Между тем, за неделю до первой сессии Госсовета, назначенной на 29 сентября, единороссы развели активную деятельность: приняли положение о фракции, выбрали руководителя и его заместителя, единогласно определились с кандидатурой сенатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

chuvash.er.ru Заседание регионального политсовета

Фракция была создана на заседании регионального политического совета «Единой России» 21 сентября, что совпало с заседанием Центризбиркома Чувашии, где был принято решение о распределении мандатов. Единороссы фракционный список называют «предварительным», так как мандат главы Чувашии Михаила Игнатьева пока остаётся вакантным и не исключая, что по отдельным кандидатам могут произойти изменения. На этом же заседании политсовета было принято решение о кандидатуре сенатора от парламента. «На этот пост вновь рекомендован Вадим Николаев, депутат нынешнего созыва Госсовета, уже занимавший кресло сенатора от пятого созыва парламента Чувашии», — говорится в сообщении.

Напомним, что Вадим Николаев до перехода в Совет Федерации руководил ОАО «Чувашский бройлер», которому грозит банкротство и где 49% акций принадлежит Чувашской Республике. После ухода Николаева предприятие оказалось в эпицентре скандалов. Сообщалось, что прокуратура Чувашии проводит проверку на птицефабрике, «чтобы оценить деятельность предыдущего руководства предприятия: как сказалась его деятельность на финансовом положении, не было ли это связано с какими-либо злоупотреблениями».

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У «Единой России» в Госсовете нового, шестого созыва, — 36 мандатов (22 человека избрались по одномандатным округам, 14 человек — по спискам). Из них 20 человек ранее являлись депутатами регионального парламента. В составе фракции также четверо бывших и действующих членов регионального правительства. По списку проходит глава Государственной службы по конкурентной политике и тарифам Альбина Егорова, по одномандатным округам — глава Минприроды Сергей Павлов, региональный уполномоченный по правам ребёнка Вячеслав Рафинов и экс-министр спорта Сергей Мельников.

Из 22 одномандатников, прошедших в Госсовет, 14 были депутатами пятого созыва, при этом шестеро из них депутатствуют уже несколько созывов. Это руководители чебоксарских хлебозаводов №1 и №2 Елена Бадаева и Юрий Кислов, в недавнем прошлом «бензиновый король» Олег Дельман, экс-директор «Ядринмолока», вице-спикер в пятом созыве и главный единоросс Чувашии Николай Малов, главный газовик Чувашии Кияметдин Мифтахутдинов, директор «Фармации» Валерий Филимонов. Из руководства пятого созыва в парламент также прошли спикер Юрий Попов, его заместитель Олег Мешков, замглавы комитета Олег Таланов.

Что касается «списочников», то глава Чувашии Михаил Игнатьев, который возглавил список «Единой России», отказался от мандата. Предполагается, что это место займёт присутствовавший на первом заседании фракции ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров, который накануне выборов попал в студенческий скандал. Напомним, 14 сентября Московский районный суд Чебоксар признал незаконным решение территориальной избирательной комиссии о включении в списки избирателей около 2 тыс. студентов, которые проживают в общежитиях. Суд установил, что никто из них не обращался лично с заявлением о голосовании по месту учёбы — месту временного пребывания. При этом большая часть — это студенты ЧГУ.

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В Госсовет также проходят второй и третий номера регионального списка — директор чебоксарской гимназии №5 Инна Исаева и главврач Федерального центра травматологии Николай Николаев. Последний, правда, как одномандатник, так как параллельно был выдвинут и по одномандатному округу. Шестеро «списочников» являлись депутатами Госсовета пятого созыва. Это избранный в прошлом созыве в Совет Федерации Вадим Николаев, руководивший комитетом по соцполитике Петр Краснов (экс-руководитель администрации президента и бывший министр) и его заместитель Елена Николаева (олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе), Юрий Кислов (директор Чебоксарского хлебозавода №2), Валерий Павлов (председатель «Чувашпотребсоюза») и экс-справоросс Леонид Лукин.

Отметим, что сегодня, 22 сентября, на «первом, организационном» заседании главой фракции избран Вячеслав Рафинов, который с получением новой должности обязан сложить полномочия детского омбудсмена. Заместителем руководителя фракции избран депутат Сергей Михеев.

Между тем, состав фракции «Единой России» может не только измениться, но даже сократиться. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Справедливая Россия» оспаривает протокол распределения партийных мандатов в Госсовете республики. В партии «в корне не согласны» с предложенным избиркомом решением, полагая, что были нарушены процедура и принцип распределения мандатов. И настаивают на том, справороссы должны получить три мандата, а не два — за счёт уменьшения мандатов у «Единой России».

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Напомним, в состав Госсовет входят 44 депутата, парламент формируется по смешанному принципу. В этом году во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России». Остальные 22 мандата подлежат распределению между четырьмя партиями, которые преодолели 5-процентный барьер по единому избирательному округу — а это смогли сделать только четыре парламентские партии. В итоге «Единая Россия» получила по единому округу 14 мест из 22, коммунисты и либерал-демократы — по три мандата, справороссы — два.

Состав фракции «Единая Россия» в Госсовете Чувашии

Одномандатники

Бадаева Елена Игнатьевна, Юго-Западный одномандатный округ №19

Викторов Владимир Николаевич, Центральный одномандатный округ №17

Дельман Олег Александрович, Восточный одномандатный округ №14

Ефремов Николай Николаевич, Алатырский одномандатный округ №1

Иванов Валерий Николаевич, Урмарский одномандатный округ №6

Каляев Роман Евгеньевич, Новоюжный одномандатный округ №15

Курчаткин Николай Григорьевич, Цивильский одномандатный округ №7

Малов Николай Владимирович, Ядринский одномандатный округ №9

Мельников Сергей Владимирович, Шумерлинский одномандатный округ №10

Мешков Олег Вадимович, Батыревский одномандатный избирательный округ №2

Мифтахутдинов Кияметдин Садыртдинович, Канашский одномандатный округ №5

Михайлов Владимир Юрьевич, Винокуровский одномандатный округ №21

Михеев Сергей Петрович, Юраковский одномандатный округ №22

Николаев Николай Станиславович, Приволжский одномандатный округ №20

Павлов Сергей Владимирович, Вурнарский одномандатный округ №3

Попов Юрий Алексеевич, Комсомольский одномандатный округ №4

Рафинов Вячеслав Викторович, Чебоксарский одномандатный округ №11

Таланов Олег Борисович, Заводской одномандатный округ №12

Тимофеев Владимир Георгиевич, Южный одномандатный округ №13

Углов Андрей Александрович, Западный одномандатный округ №18

Федотов Александр Иванович, Моргаушский одномандатный округ №8

Филимонов Валерий Николаевич, Привокзальный одномандатный округ №16

«Списочники», процент голосов за «ЕР»

Арсютов Дмитрий Геннадьевич (Южная региональная группа №13), 46,64%

Егорова Альбина Егоровна (Чебоксарская региональная группа №11) 48,71%

Ермолаев Кирилл Владимирович (Батыревская региональная группа №2), 71,77%

Зорин Юрий Александрович (Урмарская региональная группа №6), 60,78%

Иванов Виталий Валерьевич (Канашская региональная группа №5), 45,45%

Исаева Инна Владиславовна (общереспубликанская часть списка)

Кислов Юрий Михайлович (Алатырская региональная группа №1) 54,51%

Краснов Петр Степанович (Комсомольская региональная группа №4), 67,38%

Лукин Леонид Геннадьевич (Шумерлинская региональная группа №10), 53,46%

Николаев Вадим Иванович (Моргаушская региональная группа №8), 58,85%

Николаева Елена Николаевна (Цивильская региональная группа №7), 54,34%

Павлов Валерий Михайлович (Ядринская региональная группа №9), 55,18%

Яковлев Владимир Анатольевич (Вурнарская региональная группа №3), 56,83%