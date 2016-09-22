Глава Европарламента торопит Британию с выходом из Евросоюза
Лондон, 22 сентября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Президент Европейского парламента Мартин Шульц убедительно просит Великобританию как можно раньше начать переговоры о выходе из Европейского союза, передаёт Daily Mail.
23 июня Британия провела референдум, на котором большинство её населения поддержало выход из блока. При этом Лондон ещё не запустил статью договора о ЕС, санкционирующую начало переговоров. С того момента, как это произойдёт, у Соединённого Королевства будет два года в распоряжении, чтобы покинуть союз. Премьер-министр страны Тереза Мэй не собирается начинать дискуссии до конца 2016 года.
Перед встречей с Мэй глава ЕП дал понять, что «понимает, что британское правительство не торопится». Шульц надеется, что переговоры будут завершены до середины 2019 года,