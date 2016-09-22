Лондон, 22 сентября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Президент Европейского парламента Мартин Шульц убедительно просит Великобританию как можно раньше начать переговоры о выходе из Европейского союза, передаёт Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

23 июня Британия провела референдум, на котором большинство её населения поддержало выход из блока. При этом Лондон ещё не запустил статью договора о ЕС, санкционирующую начало переговоров. С того момента, как это произойдёт, у Соединённого Королевства будет два года в распоряжении, чтобы покинуть союз. Премьер-министр страны Тереза Мэй не собирается начинать дискуссии до конца 2016 года.