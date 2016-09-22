Москва, 22 сентября, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин извинился перед избирателями Кингисеппского одномандатного округа, где избирался Сергей Нарышкин, за то, что их кандидат не сможет стать депутатом Государственной думы VII созыва. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

Напомним, ранее сегодня Путин предложил Нарышкину возглавить Службу внешней разведки России. На этом посту спикер Госдумы VI созыва сменит Михаила Фрадкова, который, в свою очередь, уходит работать в РЖД.

Дело в том, что Нарышкин выиграл выборы в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу и прошел в Государственную думу VII созыва. После оглашения результатов выборов. Нарышкин заявил, что не собирается сдавать свой мандат.

«Сергей Евгеньевич, всем известно, что Вы проходили сейчас нелегкий путь в рамках предвыборной кампании и не планировали слагать своего депутатского мандата. Хочу за Вас извиниться перед вашими избирателями, которые оказали Вам большое доверие, избрав депутатом Государственной думы», — сказал президент на встрече с Нарышкиным и Фрадковым.

В свою очередь, Нарышкин поблагодарил Путина за то, что он обратил внимание на этот момент. Также Нарышкин выразил благодарность всем избирателям. которые проголосовали за него на выборах.

Путин подчеркнул, что работа на должности главы СВР не менее важна, чем работа депутата Госдумы.