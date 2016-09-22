Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 19:57 — ИА Регнум. В Кингисеппском избирательном округе №112 будут назначены дополнительные выборы депутата Государственной думы седьмого созыва от Ленинградской области, после того как Сергей Нарышкин откажется от получения депутатского мандата, который он выиграл по этому округу 18 сентября 2016 года. Об этом сегодня, 22 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сказал глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев.

iacis.ru Сергей Нарышкин

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Сергею Нарышкину возглавить Службу внешней разведки РФ. Сообщается, что указ о его назначении будет подписан в ближайшее время.

«Если Сергей Евгеньевич официально откажется от получения депутатского мандата, будут назначены дополнительные выборы. Почти наверняка могу сказать, что это будет уже сентябрь будущего года», — сообщил Владимир Журавлев.

Напомним, в Кингисеппском округе №112 Сергей Нарышкин по итогам выборов набрал 52,49% голосов — за него проголосовали почти 100 тысяч человек. На втором месте с большим отрывом (около 23 тыс. голосов) оказалась «эсер» Марина Любушкина.

Кроме того, Нарышкин возглавлял региональную группу «Единой России» по Ленобласти, Мурманской области и Карелии.

Глава российского государства Владимир Путин уже извинился перед избирателями Ленобласти за то, что Нарышкин из-за назначения в СВР не сможет стать депутатом нижней палаты парламента в новом созыве.