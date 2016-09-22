Москва, 22 сентября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Премьер-министра Дмитрия Медведева, который возглавлял общефедеральную часть избирательного списка партии «Единая Россия» на выборах, могут выдвинуть кандидатом в спикеры Госдумы VII созыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 22 сентября источник в партии.

archive.government.ru Дмитрий Медведев

При этом не стоит забывать, что после выборов 2011 года Медведев отказался от мандата. СМИ уже писали, что на этот раз ожидается, что он также откажется от кресла депутата. В этом случае его мандат может перейти активисту ОНФ Николаю Будуеву.

Напомним, что ранее в Госдуме заявили, что пост спикера может занять Вячеслав Володин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , пост спикера нижней палаты российского парламента освобождается в связи с назначением Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР) России.