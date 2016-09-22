Медведев может стать спикером Госдумы?
Москва, 22 сентября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Премьер-министра Дмитрия Медведева, который возглавлял общефедеральную часть избирательного списка партии «Единая Россия» на выборах, могут выдвинуть кандидатом в спикеры Госдумы VII созыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 22 сентября источник в партии.
При этом не стоит забывать, что после выборов 2011 года Медведев отказался от мандата. СМИ уже писали, что на этот раз ожидается, что он также откажется от кресла депутата. В этом случае его мандат может перейти активисту ОНФ Николаю Будуеву.
Напомним, что ранее в Госдуме заявили, что пост спикера может занять Вячеслав Володин.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM , пост спикера нижней палаты российского парламента освобождается в связи с назначением Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР) России.