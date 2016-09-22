Москва, 22 сентября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. В случае отказа Сергея Нарышкина от депутатского мандата должны быть назначены новые выборы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил зампред комитета Госдумы VI созыва по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев. «В случае отказа от мандата однамандатника должны быть перевыборы», — пояснил парламентарий.

kremlin.ru Сергей Нарышкин

Перевыборы могут пройти в Единый день голосования в 2017 году, уточнили в ЦИК России.

Президент РФ Владимир Путин назначил Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР) России, указ будет подписан скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также: Пост спикера Госдумы VII созыва может занять Вячеслав Володин

По сообщениям СМИ, пост спикера Госдумы VII созыва может занять Вячеслав Володин.

Читайте также: Путин назначил Нарышкина главой Службы внешней разведки

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Нарышкин был избран депутатом Госдумы VII созыва в Кингисеппском одномандатном избирательном округе №112 (Ленинградская область). За него проголосовало 52,49% избирателей в округе (98 999 человек). Явка в округе составила 45,88%. Одновременно Нарышкин возглавлял региональную группу «Единой России» по Ленобласти, Мурманской области и Карелии. Федеральный список кандидатов партии «Единая Россия» получил в Ленобласти 50,04% голосов избирателей.