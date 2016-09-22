Рабат, 22 сентября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Полиция Марокко арестовала четырёх «опасных» подозреваемых боевиков, связанных с группой «Исламское государство», (организация, деятельность которой запрещена в РФ) которая планировала нападения по всей североафриканской стране. Об этом со ссылкой на марокканское правительство передаёт канал Al-Arabiya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

В северном городе Мекнес следователи задержали человека, который, согласно заявлению МВД страны, «планировал теракты в Марокко».

Подозреваемый «получил огромный опыт в изготовлении дистанционных взрывчатых веществ» и собирался «закупить необходимые материалы, чтобы сделать» бомбу.

Неделей ранее трое подозреваемых экстремистов были задержаны около города Танжер на севере Марокко. Они готовили «чрезвычайно серьёзные террористические акты», говорится в заявлении министерства.