Москва, 22 сентября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Пост спикера Госдумы может занять Вячеслав Володин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября сообщил источник в Госдуме. Первый замглавы администрации президента России прошел в Госдуму VII созыва, он возглавлял региональную группу, включающую Саратовскую область, где родился, а также Волгоградскую, Пензенскую и Тамбовскую области.

archive.government.ru Вячеслав Володин

Предположительно, выдвижение состоится 24 сентября на совместном заседании генсовета и высшего совета партии «Единая Россия».

Сейчас пост спикера нижней палаты занимает Сергей Нарышкин. Однако, как ожидается, в ближайшее время Нарышкин откажется от мандата — президент РФ Владимир Путин назначил его главой Службы внешней разведки (СВР) России, указ будет подписан скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В свою очередь, занимающий эту должность Михаил Фрадков выдвинут на пост председателя совета директоров РЖД.

Читайте также: Нарышкин назвал «сплетнями» версию о его уходе из Госдумы

Нарышкин баллотировался в новый состав нижней палаты российского парламента не только по региональному списку партии, но и по Кингисеппскому одномандатному округу в Ленобласти.

Читайте также: СМИ: Володин может сменить Нарышкина на посту спикера Госдумы после выборов