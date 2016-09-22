Симферополь, 22 сентября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Главной особенностью летнего туристического сезона 2016 года стало то, что туристы, выбирая средства размещения в Крыму, ушли в «частный сектор», который не всегда платит налоги. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Спортлото-82». Реж. Леонид Гайдай. 1982. СССР Отдых в частном секторе

«Порядка 50% отдыхающих, наших туристов, отдыхало на частном секторе. Этого не было в 15-м году, так стало в этом. Поэтому выход из тени данной категории граждан увеличит поступления в бюджет, даст возможность контролировать ситуацию в данном сегменте», — сказал Стрельбицкий.

По его словам, вопрос вывода турбизнеса из «тени» глава Крыма Сергей Аксёнов поставил перед Советом министров ещё год назад. «Совету министров, министерству курортов и туризма и администрации президента удалось в 2015 году разработать проект, который будет эффективным в случае реализации: это модель, которая помогает выходить из тени мини-гостиницам, частным домовладениям. Пока данный проект не принят на уровне правительства — мы этим обеспокоены», — пояснил ситуацию министр курортов и туризма республики.

Он подчеркнул, что проект Минкурортов Крыма направлен на то, чтобы сделать необременительными условия налогообложения «самозанятых граждан» — владельцев мини-гостиниц. «Мы данную модель уже использовали в 2014 году и дали возможность 2,8 тысячам крымчан выйти из тени и официально оплатить налоги. Встречи с владельцами малых отелей показали, что 90% из них готовы выходить из тени, просто система, которая сегодня существует, она в недостаточной степени совершенна и в недостаточной степени отражает чаяния этих людей. Мы надеемся, что в 16-м году наше предложение будет принято, пусть даже с правками. Мы разрабатывали его не только для Крыма, а для всей страны», — рассказал глава курортного ведомства Крыма Сергей Стрельбицкий.

Также он заметил, что его порадовал отчёт федеральной налоговой службы, в котором говорится, что за восемь месяцев 2016 года ведомство собрало около 1,3 млрд налогов с «курортной» отрасли полуострова, что на треть больше, чем в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФНС Крыма уверены, что рост поступлений от курортной отрасли будет и в 2017 году, поскольку налоговые инспекторы продолжают составлять базу «хозяйствующих субъектов» по всему побережью полуострова, то есть выводят бизнес из тени.

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