Найроби, 22 сентября, 2016, 17:18 — ИА Регнум. В Кении пропали двое полицейских и ещё трое ранены после атаки исламистов на полицейский пост на востоке страны, передаёт ABC News.

AMISOM Public Information Боевики «Аль-Шабаб»

Джордж Киноти рассказал, что около 50 предполагаемых членов группировки «аль-Шабаб» напали на полицейский лагерь в провинции Гарисса, но полиции удалось отразить удар.

Киноти говорит, что нападавшие отступили и сели в грузовики. Затем они произвели три выстрела из взрывчатых веществ по лагерю, уничтожив несколько палаток и заставив офицеров отступить.

«Аль-Шабаб» осуществила многочисленные нападения в Кении с 2011 года, когда кенийские военные подразделения были развёрнуты в соседнем Сомали для борьбы с террористами. «Аль-Шабаб», которая является филиалом «аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Восточной Африке, пообещала отомстить Кении за отправку её войск.