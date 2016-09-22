Лиски, Воронежская область, 22 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Тела двух мужчин без видимых признаков насильственной смерти найдены в городе Лиски. Предположительно, перед смертью хозяин квартиры и его знакомый употребляли наркотики, сообщает 22 сентября следственное управление СК РФ по Воронежской области.

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Местный житель сообщил в полицию о происшествии 18 сентября. Он пришел проведать своего 33-летнего родственника, проживавшего на улице Трудовые Резервы, однако обнаружил его мертвым. Рядом находилось тело его 37-летнего гостя.

На телах погибших найдены следы инъекций, среди бытового мусора обнаружены шприцы и предметы со следами крови. Точная причина смерти мужчин будет установлена после судебно-медицинские экспертизы.

Как уточняет Life.ru, хозяин квартиры работал машинистом электропоезда. Его погибший знакомый был его помощником. В качестве возможной причины смерти рассматривается передозировка наркотиков.