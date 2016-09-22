Ереван, 22 сентября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 71-й сессии Генассамблеи ООН встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта Джеймсом Уорликом (США), Игорем Поповым (Россия) и Пьером Андриё (Франция). Во встрече принял участие также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Посредники Минской грыппы и глава МИД Азербайджана

Как передает АПА со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи велись обсуждения в связи с ускорением мирного процесса и результативности переговоров по карабахскому конфликту.

21 сентября с посредниками в Нью-Йорке встретился также исполняющий обязанности главы МИД Армении Эдвард Налбандян.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече была отмечена необходимость выполнения достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей с целью продвижения мирного процесса урегулирования.

Налбандян подчеркнул, что Азербайджан уже несколько месяцев отказывается выполнять достигнутые на встречах президентов договоренности, тем самым препятствуя созданию соответствующих условий с целью продвижения переговорного процесса.

Между тем глава МИД Азербайджана обвинил Армению в препятствовании переговорному процессу. На встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером в рамках 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Мамедъяров заявил, что Азербайджан готов к субстантивным переговорам по изменению существующего статус-кво, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Мамедъяров отметил, что Армения вновь осуществляет деструктивную политику, чтобы препятствовать переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Глава МИД отметил, что военные учения Армении, проводимые в Агдаме — серьезная провокация, направленная на подрыв переговорного процесса.

Следует также отметить, что параллельно встречам с посредниками и чиновниками ОБСЕ Азербайджан озвучивает условия возобновления работы офиса организации в Баку, который был закрыт в июле 2015 года решением правительства Азербайджана.

На состоявшейся 21 сентября встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией комитета парламентского сотрудничества Европейский союз-Азербайджан раскрыл причину закрытия офиса ОБСЕ в Баку. По его словам, закрытие связано с давлением со стороны посла США в ОБСЕ на бывшего главу офиса координатора проектов ОБСЕ в Баку Алексиса Шахтантинского по причине того, что в рабочем кабинете Шахтантинского было их совместное фото.

«Если, по мнению представителя США в ОБСЕ фотографироваться со мной это преступление, о чем мы можем говорить?! Что я сказал? Я сказал, если Шахтахтинский будет уволен, офис закроется. Я их предупредил, они не послушали, и мы это сделали. Сейчас они хотят возобновить работу офиса. Я поставил условие. Верните Шахтахтинского, восстановите справедливость, его карьеру, и тогда мы вновь откроем офис. Вот что стоит за всеми этими вопросами», — цитирует Алиева его пресс-служба.

Шахтахтинский — гражданин Франции с азербайджанскими корнями проработал на этой должности один год.