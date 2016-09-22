Москва, 22 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Московском арбитражном суде сегодня, 22 сентября, завершилось первое заседание суда по иску гражданина России, банкира Владимира Антонова против Литвы. Истец требует компенсацию в полмиллиарда евро за национализированный литовской властью банк «Снорас» в 2011 году.

ИА REGNUM От Литвы в суд прибыл лишь общественник Гинтарас Радвила, представляющий интересы вкладчиков банка «Снорас»

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события, представители властей Литвы на суд не явились. Лишь с опозданием в зал суда зашёл гражданин Литвы Гинтарас Радвила, который заявил, что хотел бы представлять Литву третьей стороной, так как его общественная организация Skaidri politika («Прозрачная политика») в Литве представляет интересы вкладчиков национализированного банка «Снорас». Суд принял его документы к рассмотрению.

Второй неожиданностью стало заявление властей Литвы, что иск подан без соблюдения норм международного права. Однако Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах «Палимпсест», который и готовил иск, опроверг это утверждение, представив необходимые доказательства.

«Необходимо сказать о том, что Литовская республика отправила в суд ходатайство о не рассмотрении иска либо оставления без движения, и тем самым, признала, что они получили иск, и что они участвуют в деле!», — прокомментировал адвокат Сергей Мирзоев.

По мнению истца Владимира Антонова, «сегодня российским арбитражным судом Литва была уличена в искажении действительности».

«Литва заявила, что получила иск без перевода на литовский язык, в то время как в материалах дела имеются доказательства от том, что иск и приложения были направлены им на литовском языке. И это обстоятельство позволило суду не откладывать рассмотрение, как это обычно делается, на шесть месяцев, а вернуться к продолжению предварительного заседания через месяц», — сказал истец.

Следующее заседание суда назначено на 24 октября 2016 года.