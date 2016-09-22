Новосибирск, 22 сентября, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, новосибирцы вышли на пикет к зданию областной прокуратуры. Около 30 человек таким образом выразили свой протест против «крышевания коррупционных схем, в том числе, новосибирских ОПГ, многолетнего бездействия и применения двойных стандартов в защите социальных прав граждан».

Алексей Носов Новосибирцы недовольны прокурорами и обвиняют их в коррупции и «крышевании»

Представитель новосибирской общественности Владимир Кириллов рассказал ИА REGNUM, что в пикете участвовали представители нескольких инициативных групп, но всех их объединяет одно — претензии к двойным стандартам отдельных работников прокуроратуры.

«Среди прочих там были общественники, которые занимаются контролем качества пищевых продуктов — Евгений Митрофанов и Яков Новоселов, у которых есть вопросы к тому, что вместо проверки экспертиз, которые делаются в числе прочих с Россельхознадзором и городской прокуратурой, областная прокуратур почему-то говорит о превышении полномочий в действиях общественников и депутатов, которые озаботились качеством продуктов, поставляемых в детские и социальные учреждения. Причем называются именно соцучреждения министра социального развития области, который, якобы, приходится родственником высокопоставленного сотрудника прокуратуры. Именно поэтому многолетний бардак был в учреждениях социальной защиты, о чем уже неоднократно последние пять лет проводятся пикеты», — подчеркнул Кириллов.

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Были на пикете и те, кто отстаивает свои права на жилье. Марина Кузнецова подчеркнула, что добивается того, чтобы прокуратура защищала права граждан, а не интересы чиновников.

«Непосредственно в моей ситуации, когда прокурор города Денис Ференец — единственный человек, который встал на мою защиту и защиту моих детей и внес представление на имя мэра, а после ушел в отпуск, его зам Игорь Стасюлис препятствовал мне ознакомиться с материалами дела и снять копии, я это сделать смогла только после личного приема полпреда Сергея Меняйло. Он при мне позвонил Стасюлису, чтобы узнать, что по моему представлению. Потом Стасюлис отказал мне в подаче иска в защиту моих малолетних детей, сообщив, что он не видит никаких нарушений. Я напомнила, что уже имеется представление о нарушении, в ответ он мне заявил, чтобы я написала на его имя заявление, он проведет проверку и через месяц даст ответ, и вообще посоветуется с областной прокуратурой, можно ли это делать. Сейчас я предполагаю, что на Ференца оказывается давление, чтобы не помогать мне. Такое предположение я сделала после того, как он вышел из отпуска и я побывала на его личном приеме», — заявила Марина Кузнецова.

Константин Мельников добивается личного приема прокурора Новосибирской области, чтобы рассказать о своей проблеме. Мельников представляет Академгородок, где существует проблема с приватизацией общежитий, где живут сотрудники СО РАН.

«Сотрудники СО РАН сами себе разрешили приватизацию коттеджей, которые тоже ведомственные, а другим таким же сотрудникам, но менее почетным, они этого разрешения не дали, в том числе отказывается и в приватизации комнат в общежитии. При этом, у этих людей, уже было жилье, которые они приватизировали (есть депутаты и академики), потом они его через суд не приватизировали, сказали, что у них нет жилья, и теперь они таким образом, как люди не приватизировавшие ничего якобы, приватизировлаи коттеджи, изначально предназначавшиеся для научной элиты», — рассказал ИА REGNUM Константин Мельников.

Пикет продлился час, после чего было принято обращение к прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. После чего многие участники в частном порядке отправились в прокуратуру с заявлениями, чтобы прокурорские работники выполнили требования «майских указов президента» о предоставлении земельных участков льготникам за свой счет, за счет земельных участков ДНТ «Планета».

«Было принято очень короткое обращение, все факты не излагались в обращении на имя прокурора, поскольку речь идет о необходимости борьбы с коррупцией в среде прокуроров. А есть информация, в том числе, и о соучастии ряда прокуроров и членов их семей в коммерческих интересах организованных группировок Новосибирска. Основное требование — личная встреча с прокурором области, для того, чтобы всю информацию донести до него, и чтобы он лично, его помощник и его служба безопасности поставили на личный контроль ту информацию, которую мы готовы озвучить», — отметил Владимир Кириллов, подчеркнув, что после первого пикета возле областной прокуратуры была арестована Светлана Стынина.

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«Это второй пикет, мы будем ждать неделю, максимум десять дней, после чего выйдем с пикетом к полпреду со всеми этими фактами, но уже более подробно изложенными», — заявил общественный деятель.