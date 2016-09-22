Ереван, 22 сентября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Вслед за кадровыми изменениями в правительстве Армении премьер-министр Карен Карапетян взялся также за структурные преобразования.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Здание правительства Армении

Сегодня, 22 сентября, на заседании правительства Армении был одобрен законопроект о внесении изменений в закон «О структуре правительства Республики Армения».

Согласно законопроекту, будет упразднено министерство градостроительства Армении, вместо него будет сформирован соответсвующий комитет при правительстве, а министерства энергетики и природных ресурсов, транспорта и связи, а также экономики будут переименованы.

Министерство экономики будет переименовано в министерство инвестиций и содействия предпринимательству. К наименованию министерства транспорта и связи будет добавлено словосочетание информационные технологии, а министерство энергетики и природных ресурсов станет министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

«Переименовывая министерство экономики мы хотим сказать предпринимателям, что у них есть звено, где они могут высказывать свои жалобы и предложения, а для содействия им правительство должно иметь экономический анализ», — комментируя преобразования сказал премьер.

По его словам, управление гражданской авиации из состава министерства экономики перейдет в министерство транспорта. Из состава министерства экономики также будет выведено управление по туризму. «Управление превратится в комитет и перед ним будут поставлены конкретные задачи, поскольку мы значительно уступаем соседней стране. Вместо министерства градостроительства будет образован комитет архитектуры и охраны культурных ценностей», — поведал Карапетян.

Кроме того, государственный комитет водного хозяйства выйдет из подчинения министерства сельского хозяйства и перейдет в управление министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

26 сентября будет созвано внеочередное заседание парламента Армении для обсуждения изменений в структуре правительства. Помимо этого, парламент рассмотрит Налоговый кодекс.