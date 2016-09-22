Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге утвердили окончательные итоги выборов в городское Законодательное собрание по единому избирательному округу, передает корреспондент ИА REGNUM из Городской избирательной комиссии.

assembly.spb.ru Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Согласно протоколу, всего на голосовании за партийные списки на выборах в ЗакСа было использовано 1 млн 212 тыс. 563 бюллетеней. За «Единую Россию» проголосовали 507 тыс. 770 петербуржцев, за ЛДПР — 152 тыс. 662 человека, за КПРФ — 138 тыс. 538 голосов, «Партия роста» получила 131 тыс. 957 голосов, «Яблоко» — 120 тыс. 242 голоса, «Справедливая Россия» — 112 тыс. 14 голосов. Все эти партии получили мандаты в Заксобрнии VI созыва.

Кроме того, за ПАРНАС проголосовали 25 тыс. 939 петербуржцев, за «РОТ-фронт» — 9 тыс. 611 петербуржцев, но этого оказалось недостаточно, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер.

Единоросс Виталий Милонов, одновременно победив на выборах в Госдуму, отказался от своего мандата в ЗакС, то же самое сделал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, их петербургские мандаты будут переданы однопартийцам.

«Единая Россия» по единому округу получила 12 мандатов из 50-ти, депутатами станут заведующая детсадом Юлия Мартемьянова, бывший советник губернатора Дмитрий Тугов, руководитель исполкома «ЕР» в Петербурге Александр Тетердинко, экс-глава Приморского района Андрей Кутепов, сотрудник аппарата ЗакСа Владимир Носов, глава Петроградского района Юрий Гладунов, глава МО «Пискаревка» Вера Сергеева, депутат ЗакСа Анастасия Мельникова, муниципал из Сестрорецка Александр Ваймер, лидер «Молодой гвардии» в Петербурге Алексей Цивилев, муниципальный депутат Роман Коваль, руководитель Красносельского района Евгений Никольский.

Без мандатов остались депутат Госдумы Ирина Соколова и депутат прежнего состава ЗакСа, «перебежчик» в «ЕР» из «СР» Вадим Ларионов.

ЛДПР заберет три мандата, руководитель регионального отделения Олег Капитанов, депутат ЗакСа Максим Яковлев, а также самый молодой парламентарий, сын единоросса Любови Егоровой, 21-летний футболист Виктор Сысоев, чья региональная группа неожиданно набрала больше всего голосов.

КПРФ отойдут три мандата — секретарю горисполкома Ольге Ходуновой, депутату ЗакСа Ирине Ивановой, председателю совета директоров стройкомпании «Лидер групп» Александру Рассудову.

«Партия роста» будет довольствоваться также тремя местами в Мариинском дворце, их получили депутат Госдумы Оксана Дмитриева, депутаты ЗакСа Максим Резник и Сергей Трохманенко. «Яблоко» займет два места, они достанутся депутату ЗакСа Борису Вишневскому и главе регионального отделения партии Михаилу Амосову.

«Справедливая Россия» получила два мандата по спискам, их заберут Сергей Миронов и Олег Нилов. Ожидается, что оба или один из них откажутся в пользу думских мандатов, так как входят в федеральный список «СР», но пока они этого не сделали.

По одномандатным округам победили единороссы-депутаты Сергей Соловьев, Анатолий Дроздов, Елена Рахова, Александр Кущак, Игорь Высоцкий, Андрей Горшечников, Андрей Васильев, Сергей Никешин, Алексей Макаров, Любовь Егорова, Елена Киселева, Андрей Анохин. Также по своему округу победил спикер Заксобрания, лидер единороссов в Петербурге Вячеслав Макаров.

Среди новичков в ЗакСе окажутся следующие победители от «Единой России» в одномандатных округах: пенсионер Борис Ивченко, который прославился скандалом и судебным процессом с телеканалом «Дождь» после опроса о блокаде Ленинграда, замглавы муниципалитета Пушкина Юрий Бочков, глава Зеленогорска Александр Ходосок, глава Центрального района Мария Щербакова, сотрудники аппарата парламента Михаил Погорелов и Денис Четырбок, руководитель партисполкома Калининского района Галина Назарова, глава муниципалитета Петергофа Михаил Барышников, муниципальный депутат МО «Звездное» Павел Зеленков, муниципальный депутат Константин Чебыкин.

Единственным оппозиционным одномандатником станет представитель «Справедливой России», онколог Александр Егоров, который сумел одолеть заместителя главы Жилищной инспекции Егора Тратникова.

Таким образом, в Мариинском дворце в следующем созыве будут заседать 36 единороссов, трое коммунистов, трое представителей «Партии Роста», двое яблочников, по три «эсера» и представителя ЛДПР.