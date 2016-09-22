Торонто, Канада, 22 сентября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Встреча сборных Канады и России в полуфинале Кубка мира могла бы стать «великим противостоянием». Об этом, как передает Sportbox.RU, заявил капитан «Кленовых листьев» Сидни Кросби после заключительного матча группового этапа турнира против команды Европы.

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«Возможная игра с Россией?, — говорит Кросби. — Это было бы великим противостоянием, где каждый игрок испытывал бы волнение перед матчем. Мы знаем, против кого играем».

При этом капитан «Кленовых листьев» добавил, что битву Канада — Россия хочет увидеть «каждый болельщик».

Напомним, 21 сентября сборная Канады по хоккею переиграла команду Европы (4:1) и вышла в плей-офф с первого места.

В свою очередь, подопечным Олега Знарка для выхода в следующую стадию турнира необходимо обыгрывать команду Финляндии. Игра состоится 22 сентября, начало — в 22:00 по московскому времени.

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