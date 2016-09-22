Москва, 22 сентября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Убитому боевиками лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову судьба отмерила несколько мгновений на совершение настоящего поступка, и он «шагнул в бессмертие». Об этом 22 сентября на церемонии вручения в Кремле государственных наград, среди которых — Золотая Звезда Героя России, которой Нурбагандов был удостоен посмертно, заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин во время встречи с родителями Магомеда Нурбагандова

«Бывает и так, что судьба отмеряет человеку лишь несколько минут, мгновений, секунд, чтобы совершить настоящий поступок, сделать свой выбор — или струсить, или шагнуть в бессмертие», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что родители лейтенанта полиции, присутствующие в зале, воспитали настоящего мужчину и воина: «Офицер наш показал, что значит истинная честь офицера и вся страна благодарна вам за сына».

Путин напомнил, что «наш жизненный путь заканчивается рано или поздно — всегда, и это, как говорится, не обсуждается. Вопрос в другом — в том, как мы жили или, как в данном случае — как ушли из жизни».

21 сентября в администрации президента РФ сообщили, что Нурбагандову посмертно присвоено звание Героя России за его мужественный поступок: находясь в плену у дагестанских боевиков, офицер не подчинился требованиям бандитов и отказался оклеветать своих товарищей — сотрудников российских правоохранительных органов.

Этот поступок стоил Нурбагандову жизни — боевики расстреляли его, а казнь записали на видео. Оно было обнаружено в мобильном телефоне одного из участников «избербашской» бандгруппы, ликвидированной в сентябре 2016 года. Тогда же в администрации президента сообщили, что геройски погибший офицер будет посмертно представлен к награде.

Накануне Владимир Путин провёл встречу с родителями погибшего и выразил соболезнования.