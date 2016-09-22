Пекин, 22 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Города Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Китай) и Благовещенск (Амурская область) соединятся канатной дорогой. Возведение воздушного тракта китайской стороной уже начато. Информацию предоставила генеральный директор проекта Син Лисинь, сообщает «Синьхуа».

Peggy_Marco Канатная дорога

По словам Лисинь, длина того участка канатной дороги, который проходит над рекой Амур — примерно километр. «Для прохождения этого участка понадобится около трёх минут, а всей дороги — примерно 20 минут», — сказала она.

Отмечается, что в строительство дороги вложено 799 млн юаней. Причём проект запланирован несколько лет назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года между правительствами России и Китая было подписано соглашение о строительстве и эксплуатации трансграничной канатной дороги через реку Амур. Она строится для перевозки через российско-китайскую государственную границу пассажиров и багажа в подвижном составе, который перемещается по канатам, представляющим собой единый технологический комплекс.