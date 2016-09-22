Китай начал строить канатную дорогу между Хэйхэ и Благовещенском
Пекин, 22 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Города Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Китай) и Благовещенск (Амурская область) соединятся канатной дорогой. Возведение воздушного тракта китайской стороной уже начато. Информацию предоставила генеральный директор проекта Син Лисинь, сообщает «Синьхуа».
По словам Лисинь, длина того участка канатной дороги, который проходит над рекой Амур — примерно километр. «Для прохождения этого участка понадобится около трёх минут, а всей дороги — примерно 20 минут», — сказала она.
Отмечается, что в строительство дороги вложено 799 млн юаней. Причём проект запланирован несколько лет назад.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года между правительствами России и Китая было подписано соглашение о строительстве и эксплуатации трансграничной канатной дороги через реку Амур. Она строится для перевозки через российско-китайскую государственную границу пассажиров и багажа в подвижном составе, который перемещается по канатам, представляющим собой единый технологический комплекс.