Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Ростовские СМИ сообщили о предстоящей забастовке, которую из-за долгов по зарплате хотят устроить водители трамваев. Трудящимся не выплачивают зарплату с июля. Так, портал «Ростов.ру» приводит слова водителя Оксаны Мирошкиной, которая посетовала, что зарплату выдали только части водителей, примерно 100—150 сотрудникам.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Трамваи

«Остальные — водители, работники энергослужбы, службы пути, рабочие депо, мастерской, диспетчера, аварийка — не получили ничего. И, когда мы получим свою зарплату, нам не говорят», — поделилась Мирошкина.

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Корреспонденту ИА REGNUM в департаменте транспорта Ростова-на-Дону ответили, что зарплата выплачивается постепенно согласно графику: «В начале сентября была перечислена зарплата за июль, за август деньги поступят в конце месяца, как и положено. Долги были, но они погашаются постепенно, согласно договоренности с работниками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в донской столице действует пять трамвайных маршрутов. До конца ноября этого года вагонный парк обновится, и на рельсы встанут еще 14 трамваев. Две «городские звезды» уже курсируют по областному центру.