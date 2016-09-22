Симферополь, 22 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Путевки на санаторно-курортное лечение в Крыму имеют заметное ценовое преимущество в сравнении с аналогичными предложениями других регионов России. Об этом журналистам заявил на пресс-конференции в Симферополе министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.

mil.ru Крымский санаторий

«Стоимость путевки на одного человека с трёхразовым питанием и базовым лечением на Южном берегу Крыма составляет 2212 рублей, на западе Крыма 2067 рублей, на востоке — 1864 рублей», — сказал Стрельбицкий.

По данным министра, аналогичный отдых на одного человека в районе Большого Сочи стоит 3714 рублей, а в Геленджике и Туапсе — 2160 рублей. В Анапе цена путевки достигает 2210 рублей, а в курорте Белокуриха Алтайского края на человека в сутки составляет 3206 рублей, отметил Стрельбицкий.

Согласно данным министерства туризма Крыма, к середине сентября 2016 года полуостров принял 4,6 миллиона туристов, что превысило общее число отдохнувших на полуострове за весь 2015 год — тогда в Крыму отдохнули 4,59 миллиона человек.