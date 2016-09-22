Будапешт, 22 сентября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии заявил, что Европейский союз должен депортировать всех нелегальных мигрантов в лагеря беженцев, находящиеся за пределами ЕС, где они могут подать заявление о предоставлении им убежища в странах ЕС, сообщает 22 сентября Reuters со ссылкой на новостной сайт Origo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Это может быть остров или прибрежная зона Северной Африки, однако для защиты собственных интересов ЕС должен гарантировать безопасность и поставку всего необходимого в эти лагеря», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Те, кто прибыл незаконно, должны быть задержаны и депортированы», — добавил Орбан.

«Мы должны создать крупные лагеря беженцев за пределами ЕС, обеспечив вооруженную охрану и финансовую поддержку со стороны ЕС. Каждый, кто прибыл незаконно, должен вернуться в эти лагеря. Там беженцы могут подать заявление на предоставление убежища» — сказал премьер-министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Орбан заявил, что ЕС ведёт неправильную миграционную политику и в ближайшие десятилетия Европу накроют миграционные волны. Скоро «Европа будет уже неузнаваемой», считает он.