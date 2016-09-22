Венгрия предложила депортировать всех мигрантов из ЕС
Будапешт, 22 сентября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии заявил, что Европейский союз должен депортировать всех нелегальных мигрантов в лагеря беженцев, находящиеся за пределами ЕС, где они могут подать заявление о предоставлении им убежища в странах ЕС, сообщает 22 сентября Reuters со ссылкой на новостной сайт Origo.
«Это может быть остров или прибрежная зона Северной Африки, однако для защиты собственных интересов ЕС должен гарантировать безопасность и поставку всего необходимого в эти лагеря», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Те, кто прибыл незаконно, должны быть задержаны и депортированы», — добавил Орбан.
«Мы должны создать крупные лагеря беженцев за пределами ЕС, обеспечив вооруженную охрану и финансовую поддержку со стороны ЕС. Каждый, кто прибыл незаконно, должен вернуться в эти лагеря. Там беженцы могут подать заявление на предоставление убежища» — сказал премьер-министр.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Орбан заявил, что ЕС ведёт неправильную миграционную политику и в ближайшие десятилетия Европу накроют миграционные волны. Скоро «Европа будет уже неузнаваемой», считает он.