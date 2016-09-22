Рига, 22 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Министерство обороны Латвии рассматривает вариант усиления армии страны путем закупки самоходных артиллерийских установок (САУ) у одной из стран НАТО, заявил глава ведомства Раймонд Бергманис, сообщает LETA.

Andrew Smith Британская самоходная гаубица AS-90

По словам министра, в бюджете 2017 года на эти цели планируется отвести 14 миллионов евро. Покупка самоходных гаубиц на гусеничной тяге необходима, так как решено развивать возможности ведения огня непрямой наводкой. На данный момент у Латвии из артиллерии имеются пушки, но они не мобильны.

О том, с какой именно страной ведутся переговоры о покупке САУ, Бергманис не рассказал.

Отметим, ранее министр обороны Латвии заявил, что развитие собственной артиллерии необходимо для противостояния российским системам залпового огня «Град».

Из-за изменения прогнозов внутреннего валового продукта (ВВП) в 2017 году для обороны может быть выделено на 24 млн. евро меньше, чем ожидалось, сообщает LETA.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%, что является минимальным требованием со стороны НАТО.