Минск, 22 сентября, 2016, 11:25 — ИА Регнум.



http://president.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси

Александр Лукашенко подчеркнул конструктивную позицию духовенства в отношении современных политических событий в Белоруссии. На этом он акцентировал внимание 22 сентября во время встречи с Синодом Белорусской православной церкви, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Мы рассчитываем на более глубокую вовлеченность церкви в социальный процесс. Очень важно, чтобы православная церковь продолжила содействовать укреплению межконфессионального согласия в Белоруссии и, демонстрируя образец цивилизованных отношений», — заявил Лукашенко.

«Мы всегда мирно существовали благодаря разумной, взвешенной политике государства и Православной церкви в отношении католиков и других верующих. Моя позиция однозначна: нам делить в этом мире нечего. Вы как мощная, крупная конфессия должны других уважать и поддерживать», — дал указание руководитель республики.

По его мнению, БПЦ занимает ведущее место в жизни Белоруссии, однако есть и другие конфессии. Он также обратил внимание на такое значимое направление деятельности церкви, как воспитание подрастающего поколения и привлечение его к участию в различных социальных проектах.

«В стране созданы прекрасные условия для учебы и труда, ведется работа по поддержке талантливой молодежи. Однако перед обществом регулярно возникают новые задачи, в решении которых необходимо более активное участие церкви, — сказал он. — Я не скажу, что государство и священнослужители мало делают, но надо найти тот деликатный подход, который свойственен церкви в этом процессе. Она должна располагать инициативами, образованными и высоконравственными кадрами. Поэтому государство оказывает и будет оказывать всемерную поддержку духовным школам БПЦ в подготовке священнослужителей. Так, как и другим церквям».

Другие конфессии должны взять пример с Православной церкви и готовить священнослужителей из граждан республики, убеждён Лукашенко. В данной связи он отметил прогресс Католической церкви.

«Здесь должны служить белорусы, пускай иностранцы и беспредельно преданы нашему народу и государству. С первых дней своего президентства я провожу эту линию, прежде всего в отношении католиков. И подвижки разительные: очень много пришло священнослужителей-белорусов в Католическую церковь», — констатировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре состоялась парламентская кампания в Белоруссии, по итогам которой обе палаты Национального собрания Белоруссии укомплектованы сторонниками Александра Лукашенко. О получении мандатов членов ПП НС представителями духовенства ничего не известно.

Напомним, в 2015 году в БПЦ завершилась дискуссия об автокефалии. Александр Лукашенко считает себя «православным атеистом», регулярно проводит политические мероприятия в православных храмах и считает, что может давать советы о реформировании православия. Всё это не мешает ему получать церковные награды.