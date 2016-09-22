Москва, 22 сентября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В 2016 году в России капитальный ремонт должен быть проведен в 40 тысячах многоквартирных домов. Об этом сегодня, 22 сентября, заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень на lll съезде региональных операторов капремонта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоквартирный дом. Ремонт

«Объем работ составляет около 140 млн кв. метров. Это больше, чем строит страна в год», — подчеркнул он и добавил, что в домах, внесенных в план капремонта на 2016 год, проживают порядка 7 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Подмосковье проходит III Всероссийский съезд региональных операторов капремонта многоквартирных домов. В работе съезда принимают участие представители госвласти, руководители региональных операторов капитального ремонта из 85 субъектов РФ.