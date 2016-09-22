Москва, 22 сентября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 22 сентября, началось слушание иска гражданина РФ против иностранного государства — Литвы. Это первый в истории России подобный судебный процесс, уточнил корреспонденту ИА REGNUM юрист, эксперт ООН в области международного права Алексей Автономов.

Начало слушаний дела «Антонов против Литвы» в арбитражном суде г. Москвы

Речь идёт об иске бизнесмена Владимира Антонова, требующего взыскать с Литовской республики 40 млдр. рублей (558 млн. евро) за имущественный ущерб от национализации банка «Снорас» и урона деловой репутации, причинённого высказываниями президента Дали Грибаускайте в 2011 году.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Автономов, который принимал участие в формировании позиции истца, высказал мнение, что «в условиях кризиса Литва, вероятно, хотела поправить бюджет, поэтому и забрала деньги, в общем-то беззаконно». «В современном мире государство не может просто так изъять деньги, необходимы судебные процедуры», — подчеркнул юрист.

Накануне литовские власти объявили о намерении воспользоваться правом государственного юрисдикционного иммунитета и не принимать участия в рассмотрении дела.

«Судя по их комментариям, позиция Литвы — уклоняться, — продолжил Автономов. — Я думаю, что это связано с тем, что позиция недостаточно чёткая, недостаточно оправданная. Поэтому начинаются ссылки на государственный иммунитет, игнорируя нормы международного права».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что сегодня из Литвы для участия в процессе приехал лишь представитель общественной организации под названием «Прозрачная политика».

По словам Автономова, решение Московского арбитражного суда без участия литовской стороны носит обязательный характер, поскольку с 1 января 2016 года в России вступил в силу закон об юрисдикционных иммунитетах, позволяющий рассматривать иски против иностранных государств и вынесенные решения признаются к исполнению международным юридическим сообществом.

«На сегодня в мире есть самые разные механизмы исполнения судебных решений, — отметил юрист. — Самое эффективное — это арест имущества, находящегося за рубежом. Соответственно, через механизмы международной правовой помощи можно будет арестовать то или иное имущество Литвы за рубежом во исполнение решения Московского арбитражного суда. Конечно, такое имущество есть, прежде всего, в самой России. И в порядке обеспечительных мер, насколько мне известно, такая собственность уже была заморожена».

ИА REGNUM напоминает, что в 2011 году в Литве был национализирован банк «Снорас», входящий в тройку самых крупных банков прибалтийской республики. Банк принадлежал российскому гражданину Владимиру Антонову (68,1%).

Общая стоимость потерянных активов на момент национализации оценивалась в 2,5 млрд. евро. Сам Антонов оказался под следствием и без возможности доказать, что процедура национализации прошла с нарушением закона.