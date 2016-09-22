Москва, 22 сентября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Рубль заметно укрепился благодаря ралли котировок Brent, которые обновили 6-дневные максимумы над 47 долл./баррель. На пользу валюте также пошел рост рисковых активов и налоговые платежи, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Укреплению российской валюты способствовало сочетание ряда факторов, однако главным драйвером послужил активный наплыв покупателей на рынке «черного золота». Дополнительным катализатором послужило решение ФРС не ужесточать политику, что поддержало рисковые активы в целом. Федрезерв указал на вероятность повышения ставки в декабре, но при этом понизил долгосрочные прогнозы роста и инфляции, что надавило на доллар по всему спектру рынка», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 22 сентября, этот фактор может сыграть на руку рублю, которая получает дополнительную поддержку со стороны налоговых платежей. Если нефть не сменит вектор движения и сохранит позитивный настрой, в начале торгов доллар/рубль может попытаться протестировать уровень 63,70 рубля на прохождении отметки 64 рублей, однако к завершению сессии, скорее всего, вернется выше психологического уровня», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 сентября Центробанк РФ снизил официальные курсы валют. Так, доллара составляет 64,44 рубля, американская валюта опустилась на 31 копейку. Стоимость евро упала на 68,75 копейки. Теперь официальная валюта 19 государств «еврозоны» стоит 71,84 рубля. Нефь марки Brent выросла на 0,98% — до 47,29 доллара за баррель.