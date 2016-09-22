Москва, 22 сентября, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Министерство экономического развития России в своём новом прогнозе ухудшило большинство экономических показателей на 2016-й, а также на 2017−2019 годы по сравнению с предыдущим, апрельским прогнозом. Соответствующий документ обсуждался 20 сентября на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева, пишет газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Издание отмечает, что прогноз ухудшен по всем показателям, кроме роста промышленного производства, курса рубля и снижения инфляции в 2016 году. Консервативный сценарий, который был предложен министерством в предыдущий раз (апрель 2016 года), был разработан с учётом среднегодовой цены на нефть в $25.

Теперь это уже консервативный сценарий — это тот, при котором баррель нефти будет в течение трёх лет стоить $40. Комментируя прогноз, министр экономического развития Алексей Улюкаев отметил: «Куда уж консервативней?» Министерство рассмотрело и другой вариант, когда среднегодовая цена на нефть составит $50−55.

Ухудшения в прогнозе, в частности, касаются инфляции в 2019 году: согласно нынешнему варианту, она составит 4,1% (ранее показатель равнялся четырём процентам). Кроме того, объём российского ВВП составит 98,3 трлн рублей (предыдущий показатель — 101,4 трлн руб.).

Улучшения в прогнозе касаются показателя инфляции в текущем году: сейчас 5,8% (предыдущий — 6,5%). В 2019 году, согласно прогнозу, вырастут реальные доходы: темп роста 1,3% (предыдущий показатель — 1,1%).