Торонто, Канада, 22 сентября, 2016, 06:50 — ИА Регнум. На Кубке мира по хоккею два матча третьего тура сыграно в группах A и B.

picture Шайба в воротах

Группа B

Северная Америка (U-23) — [[[flag-se]]] Швеция 4:3 ОТ (3:2 0:0 0:1 1:0)

После завершения основного времени матча шведы отпраздновали победу в группе, овертайм они играли уже без эмоций и пропустили под конец шайбу, ничего для них не значащую. Для России эта шайба значила то, что теперь для выхода в полуфинал ей необходимо обыгрывать Финляндию, и совершенно неважно, какая это будет победа. Для Финляндии в любом случае матч с Россией будет последним на Кубке мира, но победа над Россией тоже имеет для них определённое значение, особенно после поражения от шведов.

Группа A

[[[flag-ca]]] Канада — Европа 4:1 (2:0 1:1 1:0)

Сборная Канады уверенно победила сборную Европы, и теперь ждёт, кто достанется им в полуфинале. Сборная европейцев сыграет со сборной Швеции.