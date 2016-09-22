Москва, 22 сентября, 2016, 22:07 — ИА Регнум.



svit24.net Шайба

Результаты матчей, сыгранных 22 сентября.

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 4:1 (1:0 2:0 1:1)

(1:0 2:0 1:1) «Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) 5:2 (5:0 0:2 0:0)

(5:0 0:2 0:0) «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) — «Ак Барс» (Казань) 2:3 (1:2 1:0 0:1)

(1:2 1:0 0:1) «Салават Юлаев» (Уфа) — «Слован» (Братислава, Словакия) 6:3 (1:1 3:1 2:1)

(1:1 3:1 2:1) «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) 0:1 (0:1 0:0 0:0)

«Куньлунь» впервые уступил дома, «Ак Барс» показал китайскому клубу, что в КХЛ есть клубы посильнее «Лады» и «Адмирала».

"Торпедо» вышло на второе место в Дивизионе Тарасова, отставая только от ЦСКА.

Завтра, 23 сентября, в КХЛ будет сыграно пять матчей.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.