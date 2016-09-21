Чебоксары, 22 сентября, 2016, 00:54 — ИА Регнум. В Чувашии определили количество мандатов в Госсовете шестого созыва для партий, преодолевших 5-процентный барьер, сообщили ИА REGNUM в региональном Центризбиркоме. В парламенте, как и ранее, будут представлены четыре партии — «Единая Россия» (36 мандатов), КПРФ, ЛДПР (по три мандата) и «Справедливая Россия» (два мандата). Первая сессия вновь сформированного парламента состоится 29 сентября.

ЦИК Чувашии Подписание протокола о результатах выборов депутатов Госсовета

Госсовет Чувашии состоит из 44 депутатов и формируется по смешанному принципу. Как и ранее, парламентское большинство сохранила «Единая Россия», которая улучшила свой результат: на этот раз партию власти будут представлять 36 депутатов (в пятом созыве было 33). Как и в 2011 году, единороссы выиграли во всех 22 одномандатных округах, ещё 14 мандатов получили по единому избирательному округу (в 2011 году — 12, в 2006 году — 14).

Парламентское большинство единороссов разбавят представители ещё трёх партий. КПРФ и ЛДПР получили по партспискам по три мандата. При этом стоит отметить, что коммунисты продолжают терять позиции: в Госсовете пятого созыва у КПРФ было четыре мандата, четвёртого созыва — пять. Либерал-демократы вернули потерянный в прошлом созыве мандат. «Справедливая Россия», фракция которой состояла ранее из пяти человек, теперь будет представлена двумя депутатами.

Отметим, что 21 сентября на заседании Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики «был единогласно утвержден» и подписан протокол о результатах выборов депутатов Госсовета шестого созыва. «Выборы признаны состоявшимися, а их результаты действительными», — говорится в сообщении ЦИК Чувашии. В ведомстве напоминают, что по закону избранные депутаты Госсовета, среди которых есть депутаты иных представительных органов и лица, замещающие государственные должности, должны в течение пяти дней сложить с себя полномочия или отказаться от мандата.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выборах в Госсовет Чуваши участвовали семь партий. Во всех одномандатных округах победили единороссы. По единому избирательному округу наибольшее число голосов также набрала «Единая Россия» (50,65%). По сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2011 года, партия улучшила свой результат — тогда за единороссов проголосовали 44,78% избирателей, но не смогла превзойти результат 2006 года с 51,89% голосами поддержки.

Коммунисты и справороссы ухудшили позиции. За КПРФ в этом году отдали свой голос 14,46% избирателей (в 2011 году — 19,65%, в 2006 году — 19,49%). За «Справедливую Россию» проголосовали 12,59% пришедших на выборы (в 2011 году — 19,39%). Усилила позиции ЛДПР, получив 12,83% голосов (в 2011 году — 10,77%, в 2006 году — 8,93%). У партии пенсионеров за справедливость — 3,26% голосов, у «Яблока» — 1,31%, у «Патриотов России» — 1,12%.

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