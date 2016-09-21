Мосул, Ирак, 22 сентября, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государство» (террористическая организация, запрещена в России) атаковали военную базу на севере Ирака с применением химического оружия, сообщает CNN 21 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Снаряд, который, возможно, содержал иприт, упал на территории военной базы на севере Ирака, в месте дислокации сил американской коалиции, в том числе военных США. По сообщению военных, снаряд был «некачественным» и не принес ущерба живой силе — «болванка» с ядовитым веществом просто не разорвалась.

Боевики ИГИЛ (запрещена в России) регулярно применяют боевые отравляющие вещества в Сирии и Ираке, на территории которых радикальная организация воюет за создание «халифата».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, последний случай применения химоружия в Сирии боевиками ИГИЛ (запрещена в России) был зафиксирован 16 сентября — террористы обстреляли химическими снарядами курдские селения Хирбель и Им-Хуш на севере провинции Алеппо, как минимум восемь человек пострадали в результате атаки.