Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. XXVI Международный кинофестиваль «Послание к Человеку» готовится к открытию в Санкт-Петербурге. В программе смотра — более двухсот документальных, игровых, анимационных и экспериментальных кинокартин, снятых в мире за последний год. Обширная внеконкурсная часть включает ретроспективные программы, киновыставки, мастер-классы и творческие встречи с мастерами кинематографа и даже показы фильмов в колонии для несовершеннолетних.

Пресс-служба фестиваля «Послание к человеку» Послание к Человеку

«Послание к Человеку» традиционно включает международную, национальную и экспериментальную конкурсные программы. На отбор обычно поступает около трёх тысяч заявок, из которых жюри выбирает около сотни фильмов. Предпочтение отдается картинам, интересным с точки зрения искусства кино и фестивальной концепции.

Накануне фестиваля об особенностях конкурса нынешнего года корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор конкурсных программ, кинокритик Алексей Медведев.

«Основное внимание мы уделяем международному конкурсу. Он строится довольно сложно и причудливо, но мы от этой структуры не отказываемся, потому что в ней есть свой смысл и своя красота. В международный конкурс приглашаются документальные полнометражные фильмы, а также документальные, анимационные и игровые короткометражки. В каждой номинации вручается свой приз, но Гран-при может получить любой участник. Условно говоря, «Золотой Кентавр» может достаться анимационной короткометражке», — рассказывает Алексей Медведев.

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По словам кинокритика, исторически так сложилось, что основной акцент фестиваля — на документальном кино. В то же время, короткий метр придаёт структуре смотра лёгкость и разнообразие.

«В этом году у нас достаточно много и интересных дебютов, и титулованных именитых людей, таких как, например, норвежец Пауль Рефсдал с фильмом «Дугма» или Хелена Тршештикова из Чехии с фильмом «Мэллори». На редкость много молодого кино».

Не менее важной частью фестиваля был и остаётся конкурс экспериментального кино.

«Идея экспериментального конкурса заключается в том, чтобы найти перспективную нишу для фильмов, которые не являются видео-артом, то есть должны показываться не в галерее, а именно в кинотеатре. Эти фильмы экспериментируют с формой, в них часто нет сюжета в общепринятом смысле, они существуют на границе жанров, а, как известно, пограничные территории для искусства особенно интересны».

В противовес международному и экспериментальному, национальный конкурс на протяжении многих лет не играл на фестивале особой роли. Как поясняет Алексей Медведев, причина в небольшом количестве премьер.

«Как правило, в национальную программу входили фильмы, которые уже показывались на других фестивалях. Но в этом году мы решили её реформировать. У отечественного конкурса появился новый куратор Евгения Марченко, которая старается сделать его более ярким и энергичным. Появились премьеры. Надеемся, что национальный конкурс станет важной частью нашего фестиваля, потому что документальное кино в России набирает популярность и становится приоритетной частью кинопроцесса».

Новая волна отечественной документалистики началась в России ещё в нулевых и связана со школой Разбежкиной и Угарова. Немалую роль в процессе сыграл и технический прогресс. Люди получили возможность снимать кино, просто выходя на улицу.

«Состояние отечественного документального кино в России нельзя назвать плохим. Есть очень яркие авторы, такие как, например, Виталий Манский, Виктор Косаковский, Сергей Дворцевой — люди, которые стали уже фактически классиками мирового документального кино. Есть много подрастающих документалистов, которые уже снимают отличные фильмы».

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По словам Медведева, одна из главных проблем российского документального кино — в неосвоенном прокатном ресурсе.

«В отличие от Европы и Америки тренд, что документальное кино может прокатываться в кинотеатрах и зарабатывать большие деньги, до нас пока ещё не дошёл. На Западе этот тренд начался с громких политических фильмов. Картины Майкла Мура «Боулинг для Колумбины», «Фаренгейт 9/11» оказались просто сенсацией. Тогда все обратили внимание, что документальный фильм может зарабатывать сотни миллионов долларов в прокате».

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«Со временем стали появляться не только политические, а очень зрелищные документальные фильмы, такие как «Океаны» или «Птицы». Фильмы о социальных проблемах, документальные драмы и комедии, например, картина про интернет Catfish («Как я дружил в социальной сети») или «Королева Версаля». Смысл в том, что эти фильмы стали частью бизнеса. В России, к сожалению, прокатываются пока в основном голливудские блокбастеры, а всё, что ими не является, место в прокате завоёвывает с большим трудом».

Название фестиваля «Послание к Человеку» отсылает к универсальным гуманистическим ценностям добра, мира и социальной справедливости.

Эмблемой «Послания» стал рисунок художницы-графика Нади Рушевой «Кентавренок», на основе которого также выполнен приз фестиваля «Золотой Кентавр».

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Церемония открытия XXVI фестиваля состоится на Дворцовой площади 23 сентября. Откроет «Послание к Человеку» документальный фильм классика немецкого кино, номинанта на «Оскар» Вернера Херцога «О, Интернет: грезы цифрового мира». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля, показ фильма начнется сразу после концерта на Дворцовой Юрия Шевчука и группы ДДТ.