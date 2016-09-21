Москва, 21 сентября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Результаты выборов в Государственную думу VII созыва отменены на девяти избирательных участках. Об этом сегодня, 21 сентября, заявила на заседании председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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Она отметила, что результаты выборов в Госдуму на данный момент отменены на девяти избирательных участках. «Сейчас при рассмотрении жалоб, возможно, число участков, на которых результаты будут отменены, может увеличиться», — добавила Памфилова.

По словам главы ЦИК результаты выборов отменены на участке №123 в Адыгее, №1669 в Дагестане, №574 в Мордовии, а также на участках в Нижегородской (№2211 и 2411), Белгородской (№1198), Ростовской областях (№1958) и в Санкт-Петербурге (№2269 и 1353).

Она уточнила, что в Адыгее итоги аннулированы из-за того, что невозможно с достоверностью определить результаты волеизъявления. На участке в Мордовии бюллетеней в урнах для голосования оказалось больше, чем было выдано избирателям.

Напомним, ранее стало известно, что итоги выборов в пролетарском районе Ростова-на-Дону пришлось аннулировать из-за попыток сфальсифицировать результаты. Кроме того, против секретаря участковой избирательной комиссии было возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация».