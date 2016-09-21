Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ направит материалы о результатах выборов в Госдуму в округе №217, на которые пожаловалась кандидат Оксана Дмитриева, в Генеральную прокуратуру России. Об этом по итогам рассмотрения «петербургского вопроса» сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

kriminalnn.ru Генеральная прокуратура Российской Федерации

Она заявила, что, судя по потоку жалоб на проведение выборов в Заксобрание Петербурга и Госдуму по округам северной столицы, Городская избирательная комиссия так и не смогла ничего противопоставить административному ресурсу.

«Очень жаль, мы такие надежды возлагали на Петербург. Но, видимо, родовая травма осталась. Вы не сделали самого главного: несмотря на наши рекомендации, не произошло кардинального переформатирования комиссий всех уровней после выборов 2011 года, хотя и наблюдатели, и общественность настаивали. Вызывающе циничное применение административного ресурса, мы сталкивались с ним неоднократно. Это повлияло, влияет и предопределяет работу ТИКов (территориальных комиссий, — прим.ред.). К сожалению, комиссия Петербурга противопоставить применению админресурса не смогла практически ничего», — сказала Памфилова.

Кроме того, заместитель председателя Центризбиркома призвал уволить Тимура Шохина, главу окружной комиссии №217 в Санкт-Петербурге, где баллотировалась в Государственную думу Оксана Дмитриева. Напомним, по данным окружной комиссии, там победил кандидат от «Единой России» Михаил Романов.

Сама Оксана Дмитриева обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с требованием отменить результаты выборов, так как, по мнению кандидата от «Партии роста», в округе имели место массовые нарушения при подсчете голосов. Дмитриева считает необходимым затребовать видеозаписи с каждого участка, опросить свидетелей и привлечь виновных председателей УИК по части 1 статьи 141 УК РФ. По ее словам, полицейские не помогали, а лишь мешали членам УИК с правом совещательного голоса контролировать процесс подсчета.

«Правоохранительные органы удерживали членов комиссий с правом совещательного голоса, чтобы они не побежали за председателями УИК, которые убегали с мешками с протоколами», — сказала Дмитриева.

Читайте также: Элла Памфилова опровергла «обвинения» в дружбе с Оксаной Дмитриевой

Напомним, накануне в Петербург прибыл член ЦИК Евгений Шевченко, который оказался крайне возмущен нежеланием окружной комиссии по округу №217 под руководством Шохина пересчитать голоса, чтобы подтвердить или опровергнуть победу Романова.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев рекомендовал Горизбиркому Петербурга уволить Тимура Шохина. «Происходящее дискредитирует работу всей избирательной системы Петербурга», — сказал Булаев. Он считает необходимым провести глубокую реорганизацию деятельности ТИКов в северной столице.

«Если этого не произойдет, мы и дальше будем расхлебывать ошибки, которые есть. <…> Мы же ведь не в школе находимся, чтобы учить элементарным нормам взаимоотношений. Шохин проявил вопиющее неуважение к коллегам из избирательной системы и вопиющее неуважение к закону. Перейду на сленг: пальцы веером загнули так, что они аж хрустели», — добавил он.

Напомним, по данным окружной комиссии, в единый день голосования Михаил Романов победил Оксану Дмитриеву на выборах в Госдуму по одномандатному округу №217 в Санкт-Петербурге. «Партия роста» не намерена признавать результаты думских выборов в одномандатном округе №217 и собирается оспаривать их всеми возможными способами.

Единоросс Михаил Романов заявил о том, что ЦИК якобы ангажирован Дмитриевой в силу ее давних дружеских отношений с Памфиловой. В ответ сегодня Элла Памфилова отвергла эти обвинения и назвала недостойными слова единоросса о ее «дружбе» с кандидатом от «Партии роста».