ЦИК передаст в Генпрокуратуру материалы скандальных выборов в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ направит материалы о результатах выборов в Госдуму в округе №217, на которые пожаловалась кандидат Оксана Дмитриева, в Генеральную прокуратуру России. Об этом по итогам рассмотрения «петербургского вопроса» сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM.
Она заявила, что, судя по потоку жалоб на проведение выборов в Заксобрание Петербурга и Госдуму по округам северной столицы, Городская избирательная комиссия так и не смогла ничего противопоставить административному ресурсу.
«Очень жаль, мы такие надежды возлагали на Петербург. Но, видимо, родовая травма осталась. Вы не сделали самого главного: несмотря на наши рекомендации, не произошло кардинального переформатирования комиссий всех уровней после выборов 2011 года, хотя и наблюдатели, и общественность настаивали. Вызывающе циничное применение административного ресурса, мы сталкивались с ним неоднократно. Это повлияло, влияет и предопределяет работу ТИКов (территориальных комиссий, — прим.ред.). К сожалению, комиссия Петербурга противопоставить применению админресурса не смогла практически ничего», — сказала Памфилова.
Кроме того, заместитель председателя Центризбиркома призвал уволить Тимура Шохина, главу окружной комиссии №217 в Санкт-Петербурге, где баллотировалась в Государственную думу Оксана Дмитриева. Напомним, по данным окружной комиссии, там победил кандидат от «Единой России» Михаил Романов.
Сама Оксана Дмитриева обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с требованием отменить результаты выборов, так как, по мнению кандидата от «Партии роста», в округе имели место массовые нарушения при подсчете голосов. Дмитриева считает необходимым затребовать видеозаписи с каждого участка, опросить свидетелей и привлечь виновных председателей УИК по части 1 статьи 141 УК РФ. По ее словам, полицейские не помогали, а лишь мешали членам УИК с правом совещательного голоса контролировать процесс подсчета.
«Правоохранительные органы удерживали членов комиссий с правом совещательного голоса, чтобы они не побежали за председателями УИК, которые убегали с мешками с протоколами», — сказала Дмитриева.
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Напомним, накануне в Петербург прибыл член ЦИК Евгений Шевченко, который оказался крайне возмущен нежеланием окружной комиссии по округу №217 под руководством Шохина пересчитать голоса, чтобы подтвердить или опровергнуть победу Романова.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев рекомендовал Горизбиркому Петербурга уволить Тимура Шохина. «Происходящее дискредитирует работу всей избирательной системы Петербурга», — сказал Булаев. Он считает необходимым провести глубокую реорганизацию деятельности ТИКов в северной столице.
«Если этого не произойдет, мы и дальше будем расхлебывать ошибки, которые есть. <…> Мы же ведь не в школе находимся, чтобы учить элементарным нормам взаимоотношений. Шохин проявил вопиющее неуважение к коллегам из избирательной системы и вопиющее неуважение к закону. Перейду на сленг: пальцы веером загнули так, что они аж хрустели», — добавил он.
Напомним, по данным окружной комиссии, в единый день голосования Михаил Романов победил Оксану Дмитриеву на выборах в Госдуму по одномандатному округу №217 в Санкт-Петербурге. «Партия роста» не намерена признавать результаты думских выборов в одномандатном округе №217 и собирается оспаривать их всеми возможными способами.
Единоросс Михаил Романов заявил о том, что ЦИК якобы ангажирован Дмитриевой в силу ее давних дружеских отношений с Памфиловой. В ответ сегодня Элла Памфилова отвергла эти обвинения и назвала недостойными слова единоросса о ее «дружбе» с кандидатом от «Партии роста».