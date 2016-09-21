Москва, 21 сентября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (АО «ОТЛК») с начала года отправило 700 контейнерных поездов из Китая в Европу и в обратном направлении через станции Достык/Алтынколь — Брест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 сентября в пресс-службе компании.

Железнодорожный контейнет

Юбилейный в 2016 году 700-й поезд вышел 17 сентября из Чунцина (Китай) в Дуйсбург (Германия). В составе поезда проследует сорок один 40-футовый контейнер.

Контейнерные поезда ОТЛК, следующие по маршруту Достык/Алтынколь — Брест — Достык, преодолевают расстояние в 5,43 тыс. км за 5,5 суток. Отправка поездов осуществляется в среднем 20 раз в неделю, скорость следования — свыше 1000 км в сутки.

Объем контейнерных перевозок «ОТЛК» по маршруту Китай-Европа-Китай в 2015 году (год начала операционной деятельности компании) составил 47,4 тыс. TEU. По итогам 8 месяцев текущего года отправлено 54,28 тыс. TEU .

Напомним, что созданная железнодорожными операторами Белоруссии, России и Казахстана компания занимается развитием транзитных контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай. Изначально в уставный капитал ОТЛК были внесены пакеты дочерних обществ Российских железных дорог: ПАО «Трансконтейнер» и АО «РЖД Логистика». Доля РЖД в ОТЛК составила 99,84%.

Следующим шагом должно было стать внесение активов казахстанских и белорусских железных дорог. Со стороны «Казахстан темир жолы» планировалось передать акции дочерних компаний АО «Казтранссервис» (логистический оператор) и АО «Кедентранссервис» (крупнейший оператор вагонов и сети терминалов), а также фитинговые платформы и терминалы, расположенные на пограничных с Китаем станциях Достык, Алтынколь. Со стороны Белорусской железной дороги предлагалось передать в ОТЛК контроль за профильными терминалами на границе с Европейским Союзом, расположенными на станции Брест и другими активами железнодорожного транспорта.

В январе этого года стало известно о «переформатировании» ОТЛК: по словам главы РЖД Олега Белозерова, участники решили ограничиться «легким» вариантом, который не предполагает объединения активов. По данным «КоммерсантЪ», модель asset-light (без активов) ОТЛК предложила казахстанская сторона. По словам одного из источников издания, Астана была недовольна деятельностью «Трансконтейнера» и неравноправием партнеров в ОТЛК.