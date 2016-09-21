В Москве приняли решение сохранить библиотеку украинской литературы
Москва, 21 сентября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В правительстве Москвы принято решение сохранить собрание Библиотеки украинской литературы. Как заявили в пресс-службе департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы, здание будет передано Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М. Рудомино, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Руководитель Департамента Владимир Черников уточнил, что собрание библиотеки украинской литературы станет основой фонда Центра славянских культур, создаваемого на базе «Иностранки». «Иностранка» обладает значительной аудиторией и опытом работы с иностранной литературой, а также в организации международного культурного обмена и сотрудничества», — подчеркнул он.
Согласно планам властей города, в центре будут проводиться различные культурные мероприятия, среди которых — встречи с представителями творческих профессий.
Напомним, в 2015 году в библиотеке украинской литературы была найдена запрещенная литература. В отношении директора библиотеки Натальи Шариной было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение национальной ненависти и вражды»). Она находится под домашним арестом до 28 октября 2016 года.