Москва, 21 сентября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В правительстве Москвы принято решение сохранить собрание Библиотеки украинской литературы. Как заявили в пресс-службе департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы, здание будет передано Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М. Рудомино, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UR3IRS Библиотека украинской литературы в Москве

Руководитель Департамента Владимир Черников уточнил, что собрание библиотеки украинской литературы станет основой фонда Центра славянских культур, создаваемого на базе «Иностранки». «Иностранка» обладает значительной аудиторией и опытом работы с иностранной литературой, а также в организации международного культурного обмена и сотрудничества», — подчеркнул он.

Согласно планам властей города, в центре будут проводиться различные культурные мероприятия, среди которых — встречи с представителями творческих профессий.

Напомним, в 2015 году в библиотеке украинской литературы была найдена запрещенная литература. В отношении директора библиотеки Натальи Шариной было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение национальной ненависти и вражды»). Она находится под домашним арестом до 28 октября 2016 года.