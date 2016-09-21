* запрещённая в России организация

Абуджа, 21 сентября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Армия Нигерии начала наступление на позиции «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы вытеснить её боевиков из северо-восточного города на границе с Нигером, передаёт Reuters.

U.S. Navy Солдаты

Нигерийские военные говорят, что убили нескольких террористов в Маллам Фатори около озера Чад, но «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ожидает подкрепления. «Операция продолжается», — отметил пресс-секретарь армии Сани Усман.

Сами боевики не дают комментариев, т.к. не общаются со СМИ и публикуют только видеоматериалы.

Зато «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которому лояльна «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорит, что террористы атаковали армейский конвой в указанном регионе и убили 40 солдат, сообщает агентство «Амаг».

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ