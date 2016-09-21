Симферополь, 21 сентября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Мораторий на сделки с недвижимостью в прибрежной 100-метровой зоне в Крыму до февраля 2017 года не повлияет на рынок недвижимости на полуострове, а порядок в сфере застройки прибрежных территорий нужно было давно навести. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM решение Госсовета Крыма о запрете сделок с недвижимостью, расположенной в 100-метровой зоне от берега Черного и Азовского морей риэлтор, директор агентства недвижимости КТН Вячеслав Никонов.

Утрилло Морис. Шильонский Замок. 1916

«Это незначительная часть рынка недвижимости Крыма. А эти вопросы надо решать, порядок надо наводить, — уверен риэлтор. — Чем дольше будет тянуться беспредел, который существует у нас на Южном Берегу, тем тяжелее его будет решать. Пока мы адаптируемся к правовому полю РФ, пока всё это свежо — надо всё это решить».

Как пояснил Вячеслав Никонов, при работе с документами на недвижимость, выданными в Крыму ещё при Украине, главное понимать — были ли они выданы в соответствии с украинским законодательством и, если нет, то ничего хорошего владельца такой собственности сегодня не ждёт.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсовет Крыма 21 сентября ввёл в республике мораторий до 1 февраля 2017 года на осуществление государственной регистрации права собственности физических и юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений) на объекты недвижимости, полностью или частично расположенные в пределах 100 метров от береговой линии Черного и Азовского морей. Об этом говорится в принятом Госсоветом постановлении «О вопросах регистрации объектов недвижимости вдоль береговой линии Черного и Азовского морей».

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Необходимость введения данного временного ограничения в Госсовете объяснили тем, что в границах 100-метровой зоны крымского побережья «сконцентрировано большое количество объектов капитального строительства».

«Многие из них возведены с существенным нарушением градостроительных и экологических норм и правил, а также на земельных участках, целевое назначение которых не предусматривает возведение соответствующих объектов, — пояснили в пресс-службе Госсовета. — Несмотря на указанные нарушения, данные объекты постепенно вовлекались в гражданско-правовой оборот, а право собственности на самовольно возведенные объекты, а также объекты, представляющие собой угрозу жизни и здоровью населения, переходило к добросовестным владельцам».

Поскольку на полуострове началась «активная работа по выявлению и сносу подобных объектов», крымские законодатели и решили запретить сделки с участием такого имущества. Впрочем, запрет коснётся и добросовестных владельцев строений в 100-метровой прибрежной зоне.

«Ожидается, что принятие данного постановления позволит исключить оборот недвижимого имущества, подлежащего сносу, а также обеспечить дополнительные гарантии зарегистрированных прав граждан и юридических лиц на недвижимое имущество, расположенное на территории Республики Крым», — заявили в Госсовете.

В Крыму с 1 сентября начали снос незаконных построек, располагающихся в 100-метровой прибрежной зоне Южного берега Крыма. По данным правительства Крыма, только в зоне Большой Ялты и Большой Алушты насчитывается около 800 объектов, которые «потенциально попадают под снос».

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