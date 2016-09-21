Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В лицее №226 на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурге произошло массовое заболевание — на занятия не явились 43 ребенка. Подозревают вспышку гриппа. Об этом сегодня, 21 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском комитете по образованию. В то же время ряд СМИ сообщили о «массовом отравлении» в лицее.

makamuki0 Закрытые ворота

Накануне один из школьников пожаловался на боли в животе и не пришел на уроки, сегодня аналогичные жалобы поступили еще от 42 детей.

«Было принято решение остановить занятия и закрыть учреждение. Детей распустили по домам, а с заболевшими работают медики. По предварительной информации, это может быть вспышка гриппа, поскольку некоторым детям врачи поставили этот диагноз», — сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

В настоящее время над выяснением причин и характера заболевания в лицее работают специалисты Роспотребнадзора. В школе будет проведена дезинфекция и, скорее всего, до конца недели занятий не будет, отметили в комитете по образованию.

Напомним, в конце марта текущего года произошло массовое пищевое отравление курсантов и преподавателей колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Было госпитализировано более ста человек, возбуждено уголовное дело.