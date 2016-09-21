Астана, 21 сентября, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Казахстан совместно с Китаем реализует 50 проектов на общую сумму 26 млрд долларов (около 1,7 трлн рублей), сообщил сегодня, 21 сентября, вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Ерлан Хаиров в ходе брифинга в Астане.

Glen Китайский дракон

«Созданная Казахстанско-китайская индустриально-инвестиционная программа сотрудничества включает порядка 50 проектов. Сумма этих совместных проектов — 26 млрд долларов. Мы постоянно работаем с госкомитетом по реформам и развитию Китая, уже провели 9 совместных заседаний. Обсуждаем каждый проект. Если где-то что-то меняется, мы решаем, какие проекты мы можем вывести из этого списка, какие добавить», — рассказал Хаиров.

По словам вице-министра, особенность программы состоит в том, что продукция совместных предприятий будет уходить на экспорт в Китай.

Хаиров добавил, что за 11 лет Казахстан привлек 226,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, доля Китая в них составляет 13,4 млрд долларов — около 6%. Чиновник отметил, что снижение инвестиций «за последние несколько лет, к сожалению, идет на 30%», и пояснил, что это «общемировая тенденция перетока инвестиций из развивающихся рынков в развитые».

Совместные предприятия займутся производством в обрабатывающем секторе, нефтяной отрасли программа не коснется, уточнил второй спикер — председатель правления национального агентства по экспорту и инвестициям Kaznex Invest Борисбий Жангуразов.

«Речь идет о проектах в горно-металлургической отрасли, машиностроении, энергетике, химии, нефтехимии, легкой промышленности и других», — сказал Жангуразов.

По его словам, производства будут размещены Алма-Атинской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, а два проекта уже запущены — по производству полипропилена в Павлодарской области и сборке автомобилей в Кустанайской области.

Вероятно, с учетом озвученных планов стоит ожидать притока трудовых мигрантов из Китая, число которых, как сообщало ранее ИА REGNUM, в стране и так уже выросло. По данным казахстанского Минздрава, за 8 месяцев 2016 года в страну приехал 11 641 китайский гражданин — столько же, сколько из всех стран ЕАЭС вместе.

Напомним также, что в декабре 2015 года Казахстан и Китай договорились о создании совместного Фонда сотрудничества производственных мощностей. В феврале 2016 года глава Kaznex Invest сообщил, что капитализация фонда составила 2 млрд долларов (более 155,5 млрд рублей).

Отметим, что, учитывая выступление Жангузарова в начале 2016 года, можно сказать, что программа была скорректирована — число проектов, судя по всему, сократилось на 2, а сумма финансирования возросла на 2 млрд долларов (129,5 млрд рублей).

«Сейчас есть перечень из 52 проектов с высокой степенью проработки на сумму 24 миллиардов у.е. Программа включает различные проекты в таких секторах как АПК (агропромышленный комплекс), химическая промышленность, машиностроение. В целом, программа позволит создать порядка 19 тысяч рабочих мест. Это по тем проектам, которые сейчас находятся в перспективном портфеле», — сообщал в феврале 2016 года Борисбий Жангуразов.